Lavori Acquedotto Pugliese a Valenzano, stop all'erogazione idrica il 5 luglio

Acquedotto Pugliese comunica lo stop temporaneo del servizio idrico il prossimo 5 luglio a Valenzano, nel tratto compreso fra via Don Luigi Sturzo, via Casamassima, via Muraglia, via Montrone, corso Aldo Moro e via Don Milani. L'interruzione del servizio è necessaria per eseguire i lavori di manutenzione della condotta di via Montrone.

La sospensione durerà 7 ore, partirà dalle 17, mentre il ripristino della normale attività è previsto per le 24.

"I disagi - precisa AQP - saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo".

Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.