Lavori sulla rete fognaria nel quartiere Japigia: variazioni di percorso per i bus Amtab delle linee 2, 2/, 9, 10, 23 e Cpj

Per consentire l’esecuzione dei lavori di costruzione e adeguamento della rete fognaria, che interesserà l’area di incrocio tra via Toscanini e via Gentile, dal prossimo 18 settembre e sino al termine delle esigenze, i bus Amtab delle linee 2, 2/, 9, 10, 12/, 23 e Cpj effettueranno alcune variazioni di percorso.

I mezzi della linea 2 in direzione Polivalente, giunti in via Loiacono, svolteranno a destra per via Aquilino, a destra per via Toscanini e riprenderanno il percorso canonico. Gli autobus della stessa linea che procedono in direzione Piscine Comunali, invece effettueranno il percorso ordinario.

I bus che percorrono la linea 2/ in direzione Piscine Comunali, giunti in via Gentile, svolteranno a sinistra per via De Felice, a destra per via Troisi, a sinistra per via Toscanini con ripresa del percorso ordinario. I mezzi che percorrono il tragitto in direzione via Conenna effettueranno il solito percorso.

Gli autobus della linea 9 in direzione Polivalente, giunti in via Quasimodo, via Gentile, svolteranno a sinistra per via De Felice, a destra per via Troisi, a sinistra per via Toscanini con ripresa del percorso ordinario. In direzione Policlinico, giunti in via Toscanini svolteranno a destra per via Troisi, a sinistra per via De Felice, a destra per via Gentile con ripresa del percorso ordinario.

I bus della linea 10 in direzione Polivalente, giunti in via Loiacono, svolteranno a destra per via Aquilino, a destra per via Toscanini con ripresa del percorso ordinario. In direzione Parco Domingo effettueranno il percorso ordinario.

I mezzi della linea 12/ in direzione Torre a Mare, giunti in via Toscanini, svolteranno a destra per via Troisi, a sinistra per via De Felice, a destra per via Gentile con ripresa del percorso ordinario. In direzione Piazza Moro, giunti in via Gentile svolteranno a sinistra per via De Felice, a destra via Troisi, a sinistra per via Toscanini con ripresa del percorso canonico.

Gli autobus in direzione della linea 23 in direzione Polivalente, giunti in via Gentile svolteranno a destra per via Loiacono, a sinistra per via Aquilino, a destra per via Toscanini con ripresa del percorso ordinario. In direzione Piazza Moro effettueranno il solito percorso.

I bus della linea Cpj in direzione Polivalente, giunti in via Gentile, svolteranno a destra per via Loiacono, a sinistra per via Aquilino, a destra per via Toscanini con ripresa del percorso ordinario. In direzione Piazza Moro effettueranno il percorso canonico.