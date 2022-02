"Ciao Antonella, volevo farti i Komplimenti per l'arrivo di Niccolò": gli auguri di Vasco Rossi per la neomamma al Policlinico

Un augurio speciale per la nascita del piccolo Niccolò, direttamente da una leggenda della musica italiana: Vasco Rossi. Che con un audio via WhatsApp ha voluto omaggiare Antonella, giovane neomamma e fan sfegatata del Komandante: "Ciao Antonella, sono Vasco, volevo farti i 'Kom'plimenti e un abbraccio e un benvenuto a Niccolò, che è appena arrivato e che non vedrrà l'ora di venire a un mio concerto, come sua mamma. Ti abbraccio molto, sei stata bravissima" il messaggio pubblicato sui social del Policlinico di Bari, dove Antonella è ricoverata.

"A farle arrivare questa specialissima cura sono stati i medici del reparto di Neonatologia - spiegano dall'ospedale - guidato dal professor Nicola Laforgia, che, sapendo della passione autentica di Antonella, hanno contattato il rocker emiliano. E lui non si è tirato indietro perché 'vivere è come un comandamento, senza perdersi d'animo mai'". Una nascita che, anche per questo motivo, Antonella non dimenticherà mai.