Dopo i temporali, arrivano i venti di burrasca nel Barese: allerta meteo nel week-end

Dopo i temporali, è il turno dei venti di burrasca nel Barese. Come indicato dalla Protezione civile, in tutta la Puglia sono in arrivo "venti forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte, già dalla serata di venerdì 4 dicembre". Scatta così allerta meteo gialla per vento, che proseguirà anche per le successive 24-36, includendo quindi tutta la giornata di sabato.