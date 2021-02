Venti di burrasca pronti a sferzare la Puglia: scattano 28 ore di allerta meteo

Venti di burrasca in arrivo nel Barese a partire dalla mattinata martedì 9 febbraio. A comunicarlo è la Protezione civile, che in una nota ha diramato anche l'allerta gialla per vento forte in tutta la Puglia. In particolare sono previste "dalle prime ore di domani, martedì 9 febbraio 2021 e per le successive 18 – 24 ore di venti da forti a burrasca con raffiche fino a burrasca forte dai quadranti occidentali sulla Puglia, specie su settori costieri e zone appenniniche esposte. possibili mareggiate lungo le coste esposte".

Già dalle 20 di oggi, però, e per le successive 28 ore sono previsti "venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, specie sui settori costieri e zone appenniniche esposte. mareggiate lungo le coste esposte". Nella stessa fascia oraria scatterà quindi l'allerta meteo gialla per rischio vento su tutta la Puglia.