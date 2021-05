Nuove luci per via Gentile e il ponte sul canale Valenzano: completati i lavori a Japigia

Sono stati completati in questi giorni, a Japigia, i lavori di sostituzione di tutti i corpi illuminanti dell’ultimo tratto di via Gentile e del ponte del canale Valenzano. Gli interventi, come spiega il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, rientrano nel progetto Smart del Comune di Bari. Nuova luce, dunque, anche per il tratto antistante il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari.