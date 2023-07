Adesivi nei bagni per informare le donne del numero antiviolenza 1522: l'iniziativa di McDonald's a Bari e in provincia

Far conoscere a più persone possibili il numero telefonico 1522 per denunciare la violenza contro le donne, consentendo alle vittime di avere un approdo sicuro per reagire e provare a ricominciare una nuova vita: nei ristoranti McDonald's di Bari e provincia compariranno adesivi per segnalare la presenza del servizio attraverso il numero Unico Nazionale con cui ottenere un supporto immediato.

L'iniziativa, denominata 'Non sei sola, lasciati aiutare' e messa a punto da McDonald's in collaborazione con l'Assessorato al Welfare del Comune di Bari, è stata presentata questa mattina nel capoluogo pugliese, terzo centro in Italia dopo Roma e Milano scelto per avviare il progetto. Gli adesivi saranno affissi nei bagni delle donne e degli uomini nei ristoranti del territorio, tra cui quelli di Bari, Monopoli e Molfetta, con l'obiettivo di raggiungere una più ampia parte della popolazione, in particolare quella dei giovani e delle mamme: "L'idea - spiega l'assessora Francesca Bottalico - è quella di potenziare la diffusione del 1522 e migliorare la comunicazione affinché una donna possa avere un punto di riferimento a cui rivolgersi. E' importante anche coinvolgere gli uomini per educare le persone al contrasto alla violenza di genere. Sappiamo che è un problema culturale. Qui a Bari, il Centro Antiviolenza del Comune ha seguito negli ultimi 4 anni ben 1090 vittime. E' un dato importante che ci deve far riflettere".

"Puglia al quarto posto in Italia per chiamate al numero 1522"

A fare il punto sulla situazione in Puglia è Elisa Ercoli, presidente dell'associazione Differenza Donna che dal 2020 gestisce il Numero Unico nazionale 1522: "La regione è al quarto posto in Italia - spiega - per numero di chiamate dopo Lazio, Lombardia e Campania. In media ne riceviamo, dalla Puglia, una ventina al giorno sulle 170 provenienti da tutta Italia. Riteniamo che sia un dato che rifletta l'impegno negli ultimi anni contro la violenza, tenendo conto che il 90% dei casi è sommerso. Con questa iniziativa vogliamo raggiungere un target di giovanissime e di mamme. Le donne, adesso, si rivolgono a noi in maniera più anticipata ed escono prima dalla violenza. Sono più consapevoli a fronte di un atteggiamento, da parte degli uomini, di una maggiore ferocia rispetto al passato. Prima ci volevano anche 10-15 anni per arrivare a un picco di violenza alto. Adesso l'arco di tempo è in media di tre. Il nostro numero, attivo 24 ore su 24 e con operatrici che rispondono in 11 lingue diverse, serve ad accogliere le donne attraverso privacy e riservatezza. Viene effettuata, per ogni chiamata, una valutazione del rischio e ciò consente alle donne di attrezzarsi, attraverso info legali e sui centri antiviolenza dei territori. In questo modo consentiamo alle vittime di mettersi in protezione e poi a organizzare un reinserimento sociale libero e autonomo economicamente".

Per Delia Ceccarelli, direttrice comunicazione McDonald's Italia, "l'obiettivo del progetto è quello di fornire un aiuto e una forma d'informazione riguardo al numero nazionale 1522 che esiste già da tempo. Dopo Milano, Roma e Bari siamo impegnati a raggiungere gli altri 770 ristoranti italiani di McDonald's entro l'anno, consentendo di coinvolgere 1,2 milioni di consumatori al giorno che potranno così venire a contatto con un servizio così importante per il Paese". "L'adesivo - rimarca infine Luigi Fabii, licenziatario McDonald's per il Barese - permette di raggiungere più donne possibili per un fenomeno, quello della violenza di genere, sempre più frequente negli ultimi anni, sensibilizzando gli oltre 12mila clienti che quotidianamente visitano i nostri ristoranti".