Visita in Puglia per il generale Figliuolo: il commissario straordinario per l'emergenza sarà a Bari venerdì

Il generale Francesco Paolo Figliuolo sarà in Puglia venerdì. Il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid 19 ha accettato l'invito del presidente della Regione, Michele Emiliano, per una visita ai centri attrezzati per il contrasto all'emergenza e un successivo incontro con le autorità locali.

Appuntamento previsto per il 23 aprile: nella mattinata visiterà la fabbrica delle mascherine della Regione Puglia nella zona industriale di Bari, insieme al capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio.