A Bari arrivano i voli di Norwegian: dal 2023 collegamento con Oslo

Si arricchisce di una nuova compagnia l'offerta di collegamenti aerei dell'aeroporto di Bari-Palese: è Norwegian l'ultima a sbarcare in Puglia con un volo che connetterà il capoluogo regionale a Oslo.

La rotta sarà attiva dal prossimo 22 giugno e avrà una frequenza bisettimanale (giovedì e domenica). La partenza dalla capitale norvegese sarà alle 15.55 con arrivo a Bari alle 19.05. Per la rotta opposta, invece, c'è la finestra 19.45-23.

“L’annuncio di questo nuovo collegamento diretto con la Norvegia - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ci permette di proseguire l’espansione del mercato scandinavo. Uno scenario già definito nel nostro piano strategico che proprio nei mercati del nord Europa, e in quello scandinavo in particolare, individuava una interessante linea di sviluppo. Con questo nuovo volo, non solo accogliamo al ‘Karol Wojtyla’ una nuova compagnia, tra i principali vettori scandinavi in termini di importanza e capacità di collegamenti aerei, ma soprattutto ampliamo il panel dei vettori che in Aeroporti di Puglia individuano un partner commerciale di prestigio per qualità ed efficienza dei servizi".

"La nuova rotta tra Bari ad Oslo - dice Vasile - , dà vita ad un nuovo mercato incoming che garantendo una connessione diretta siamo certi possa ripetere il successo registrato quest’estate dai collegamenti con Svezia e Danimarca. Peraltro – ha concluso Vasile - questo nuovo volo, come tutte le novità, potrà incontrare l’interesse per i pugliesi che potranno apprezzare la comodità di raggiungere una nuova e affascinante destinazione. Una nuova grande opportunità per il trasporto aereo in Puglia che, attraverso una crescita esponenziale - come registrato dal rapporto di Bankitalia presentato qualche giorno fa a Bari - è trainante per l’economia pugliese. Un successo che sentiamo di condividere anche e soprattutto con il nostro maggiore azionista che ha sempre creduto nella bontà del nostro operato e della nostra visione strategica”.