Allarme bomba a Trani, trovata borsa con flaconi e cavi in stazione. Riattivata linea ferroviaria tra Bari e Barletta: ritardi di oltre 5 ore

Una piccola valigia contenente alcuni flaconi di liquido, un cellulare e dei cavi aggrovigliati: è quanto è stato rinvenuto, come riporta l'Ansa, questa mattina nella stazione di Trani, dove, intorno alle 6.30, è scattato un allarme bomba. Insieme alla borsa il cui ritrovamento ha fatto scattare le verifiche, sono stati rinvenuti anche dei biglietti che facevano riferimento alla presenza di un "ordigno biologico". Gli accertamenti hanno anche riguardato le scuole, chiuse con un'ordinanza dal sindaco Bottaro e poi riaperte. Un allarme simile è scattato anche a Bari, e in particolare nella stazione e in una scuola di Palese, dopo il ritrovamento di un bigliettino simile a quelli di Trani. Insieme alle forze dell'ordine, agli artificieri e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche numerosi equipaggi di ambulanza della Croce Rossa, afferenti ai Comitati di Andria, Bari e Barletta con il supporto del Reparto Operativo del Centro di Mobilitazione Meridionale della Cri.

Il materiale presente nella borsa rinvenuta a Trani è stato sistemato "con l'aspetto di un ordigno: se era un vero o finto ordigno per ora non si sa però non si tratta dello scherzo di un ragazzino", ha detto all'Ansa Romeo Gallo, comandante provinciale dei vigili del fuoco della provincia Barletta-Andria-Trani. Sul materiale contenuto nei flaconi saranno compiuti esami nei laboratori dell'istituto zooprofilattico di Foggia. "Quello che potrebbe sembrare e che assomiglia molto all'ordigno annunciato come biologico, ora è in sicurezza", ha continuato Gallo spiegando che "finché non vengono fatte le analisi sul materiale che è all'interno dei contenitori, non avremo certezza".

Intanto, pesantissimi disagi si sono registrati sulla linea ferroviaria Bari-Pescara, dove, per consentire le verifiche del caso, la circolazione è stata sospesa sin dalle prime ore della mattinata tra Bari e Barletta, con i treni regionali e a lunga percorrenza, alta velocità e intercity, che "stanno subendo cancellazioni parziali, totali e ritardi al momento oltre i 300 minuti". Dalle ore 15.05 la circolazione ferroviaria, informa Trenitalia, è in graduale ripresa. Si registrano ritardi fino a 540 minuti per 12 treni Alta Velocità, 8 Intercity e 20 Regionali. 11 treni Alta Velocità, 4 Intercity e 24 Regionali limitati nel percorso. Cancellati due treni Alta Velocità e 29 Regionali. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili attraverso le sezioni Infomobilità dei siti web trenitalia.com e rfi.it. Trenitalia ha previsto il rimborso integrale del biglietto per chi ha rinunciato al viaggio e ha offerto, in alternativa, la possibilità di riprogrammarlo.

*Ultimo aggiornamento ore 16.15