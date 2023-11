Contapasseggeri, telecamere di sorveglianza e sistemi di geolocalizzazione: nuovi bus per Amtab, pronti 24 mezzi

I nuovi veicoli hi-tech a breve in servizio. L'annuncio del sindaco Decaro: "Saranno in circolazione tra qualche giorno per rafforzare il trasporto pubblico nel periodo natalizio"