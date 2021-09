Uccisa a coltellate nella sua casa: 81enne trovata morta a Carrassi

Il cadavere di una 81enne è stato rinvenuto in un'abitazione del quartiere Carrassi di Bari., in via Gabrieli. La donna, secondo i primi rilievi, è stata rinvenuta nella cucina del suo appartamento dove viveva da sola.

Sul suo corpo vi sarebbero i segni di numerose coltellate. Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Mobile e il pm Claudio Pinto della Procura di Bari che coordina le indagini. Gli inquirenti ipotizzano un omicidio volontario.

Nelle prossime ore sarà effettuato un primo esame esterno del cadavere a cura del medico legale Francesco Introna.

(notizia in aggiornamento)