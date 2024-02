"Giacomo la caccia è a te", Olivieri dopo la soffiata: "Come Mari viene eletta faranno indagine"

Giacomo Olivieri sapeva del rischio che stava correndo: è quanto emerge da una conversazione intercettata e finita nel fascicolo d'inchiesta ribattezzata 'Codice Interno', che ha svelato il sistema messo in piedi dall'ex consigliere regionale - quello dei voti dai clan in cambio di denaro o utilità - per fare eleggere in Consiglio comunale a Bari l'attuale moglie Maria Carmen Lorusso, candidata nel 2019 nella lista 'Di Rella sindaco', oggi esponente di 'Sud al centro'.

Di particolare interesse investigativo sono i dialoghi intercettati con un due soggetti, il secondo dei quali informava Olivieri che le forze dell'ordine stava indagando su di lui, consigliandogli estrema prudenza e chiedendogli di non rivelare i contenuti della conversazione:

U: "ti sto dicendo...tu sai che io là c'ho...in Questura, stanno parlando di...so a chi conosco'

Olivieri: "Quindi non a me, non a me, a Mari"

U: "Giacomo la caccia è a te"

Olivieri: "Si ma..."

U: "Occhio a parlare, occhio...guardati attorno, ti sto parlando seriamente...che questo è uno che sa il fatto...Ti vogliono far male Giacomo, che noi stiamo a vincere davvero...quindi occhio fratello mio...il bene che ti voglio, questi sono gesti davvero...cioè tu hai saputo una notizia, devi stare zitto...non esiste proprio...quelli stanno vedendo i movimenti, se stai a fa movimenti bancari".

Olivieri: "Mi dà al ca...se mi fermano".

U: "Però ti guardi attorno, anziché essere distratto, ti guardi attorno, cioè è giusto che sai che qualcuno può stare a guardarti...ti stanno ascoltando dalla Digos"

Olivieri: "Come Mari viene eletta faranno indagine"

U: "Matematico"

Olivieri: "Faranno l'indagine con i sequestri...si farà...cioè arriverà la polizia...come viene eletta arriverà la polizia e faranno sequestri"

U: "L'informazione è di una persona a me molto fidata, non è una cosa stupida, cioè stavano commentando in Questura Carmen Lorusso...Giacomo io telo dico come un fratello, cioè ti riporto quello che lui ha sentito"