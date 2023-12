Botti e fuochi d'artificio venduti abusivamente in strada: sequestri della Polizia locale a Bari

Petardi, fuochi di artificio e altri artifizi pirotecnici venduti illegalmente in strada e sequestrati dalla Polizia locale a Bari. Sei, in particolare, gli interventi eseguiti nelle ultime ore dagli agenti, in diverse zone della città. I controlli, rende noto il Comando della Polizia locale, sono tuttora in corso.

In via Giulio Petroni, angolo via Lucarelli, sono stati sottoposti a sequestro 130 pezzi di categoria cat. F/1 - F/2. Al quartiere Libertà, 45 pezzi di cat. F/1 - F/2 - F/3 sono stati sequestrati tra via Calefati e via Ravanas, e altri 160 di categoria F2-F3 tra via Bovio e via Gimma. Al quartiere Japigia, sequestro di 73 articoli di categoria F1 - F2 - F3 e altri pezzi non classificati tra via Peucetia e via Aristosseno. Altri 42 pezzi di categoria F2-F3 sono stati infine sottoposti a sequestro tra via Caldarola e via Siponto.