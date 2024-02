Nuovi pontili per la spiaggia di Torre Quetta: al via i lavori di sostituzione

Hanno preso il via in questi giorni, sulla spiaggia di Torre Quetta a Bari, i lavori di sostituzione dei vecchi pontili. In mattinata, il sindaco Decaro ha effettuato un sopralluogo, spiegando in una diretta social gli interventi in corso.

"Quest'anno stiamo partendo a febbraio in modo da avere a maggio i nuovi pontili di Torre Quetta", ha annunciato il primo cittadino. Come preannunciato lo scorso anno, i pontili saranno completamente sostituiti, in quanto corrosi. La previsione è quella di completare gli interventi per il periodo tardo-primaverile, quando la spiaggia comincia a essere particolarmente frequentata. Almeno dei due pontili, ha spiegato ancora Decaro, sono già dotati della predisposizione per installare scivoli che consentano l'accesso in acqua delle persone con disabilità.

Il sindaco poi ha fatto anche un punto sugli altri interventi in programma. "Faremo altri lavori - ha spiegato - con un altro accordo quadro per ripristinare i pontili nella zona di Pane e Pomodoro, ma si tratterà di manutenzione. Poi ci sono i lavori sulle ringhiere, ormai corrosi, iniziati sia a Palese che a Santo Spirito". Il primo cittadino ha ricordato anche i progetti già avviati per la riqualificazione del litorale barese, da Costa Sud alla prossima apertura del Parco per tutti a Torre a Mare.