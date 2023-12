Piogge e temporali, torna il maltempo sul Barese

Nuvole, piogge e temporali. Torna il maltempo sulla Puglia e sul Barese. Un avviso di avverse condizioni meteo è stato emesso dalla Protezione civile pugliese per la giornata di domani, 14 dicembre. In particolare, sono previste "precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sulla Puglia centro-settentrionale". E' stata quindi emessa un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sulla Puglia centrale Adriatica e sulla Puglia centrale Bradanica, valida dalle 8 del giorno 14 dicembre, per le successive 12 ore.

Le precipitazioni dovrebbero caratterizzare anche la giornata del 15 dicembre, come risulta dalle previsioni di 3bmeteo.com.

