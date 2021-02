In Puglia novemila test e 1123 casi Covid: 506 nuovi positivi nel Barese. Venti decessi

Sono 1123 i nuovi casi Covid in Puglia su novemila tamponi effettuati. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di sabato 27 febbraio. Il tasso di positività, rispetto a ieri, scende leggermente e si attesta al 12,47% (contro il 13,49%).

Quasi la metà dei nuovi positivi riguarda il Barese: sono infatti 506 i casi in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 169 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 253 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati venti decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Scende di dieci unità il numero dei nuovi ricoveri: oggi sono 1400. Prosegue la crescita dei guariti. Oggi sono 109.633, 685 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 32.457.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 27.2.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/Q39XW



(Foto Ansa)