Covid, in Puglia 19 casi e quattro decessi: nel Barese solo un contagio e nessuna vittima. Ricoveri scendono sotto quota 200

Sono soltanto 19 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 4356 test effettuati: sono i dati contenuti nel bollettino epidemiologico regionale di lunedì. 21 giugno. Il tasso di positività cala oggi allo 0,43%, rispetto all'1,38% registrato lunedì scorso.

I nuovi casi sono 1 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. 1 caso già registrato nella provincia BAT è stato riclassificato e riattribuito.

I decessi registrati sono invece quattro: 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.619.454 test.

237.853 sono oggi i pazienti guariti, 8.420 sono i casi attualmente positivi (439 in meno rispetto a ieri). I ricoveri scendono sono quota 200: sono oggi 195.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 21.6.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/UeTkO