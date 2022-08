Covid, ancora in calo i casi in Puglia: 2404 nuovi contagi e 6 decessi. Tasso di positività al 15%

In Puglia sono 2404 i nuovi casi Covid registrati sabato 6 agosto. Il dato, ottenuto su un totale di 15.636 test, vede nel Barese la maggioranza dei casi (637). Registrati anche sei decessi legati virus. Il tasso di positività si attesta al 15,37%, ancora in calo rispetto a una settimana fa, quando era al 18,44%.

Rispetto a ieri c'è un calo degli attualmente positivi, che ora sono 46.894 (-1980), mentre crescono i ricoveri di sei unità. Un dato che si lega al ricoverso delle persone in area non critica (422), visto che gli ingressi in terapia intensiva (17) sono calati di un'unità rispetto a ieri. Il bollettino completo è disponibile a questo link.

I casi totali sono ora 1.415.878 e i guariti 1.360.108. Il totale dei casi per provincia è così distribuito:

Provincia di Bari: 458.652

Provincia di Bat: 123.883

Provincia di Brindisi: 133.537

Provincia di Foggia: 201.528

Provincia di Lecce: 287.337

Provincia di Taranto: 192.398

Residenti fuori regione: 13.787

Provincia in definizione: 4.756