Covid, in Puglia 86 nuovi casi e un decesso: calano gli attualmente positivi, stabili i ricoveri

86 nuovi contagi, su 12.977 test giornalieri registrati, per un tasso di positività che si attesta allo 0,66% (in discesa rispetto allo 0,93% di una settimana fa). Sono i dati contenuti nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia di mercoledì, 13 ottobre.

Segnalato un decesso nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi rilevati sono 15 in provincia di Bari, 4 nella Bat, 1 nel Brindisino, 21 in provincia di Foggia, 19 nel Leccese, 22 in provincia di Taranto. Per altri quattro casi la provincia è in corso di definizione.

Prosegue, in linea con gli ultimi giorni, il calo degli attualmente positivi: oggi sono 2.209, 103 in meno rispetto a ieri. I guariti salgono oggi a 261.018 (188 in più nelle ultime 24 ore). Invariato rispetto a ieri il numero dei ricoveri: sono 155, di cui 135 in area non critica, 20 in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile qui