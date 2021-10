Covid, in Puglia 210 nuovi casi nelle ultime 24 ore: 22 nel Barese. Tre decessi registrati

Sono 210 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 20.532 test effettuati. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di venerdì, 22 ottobre. Risale, rispetto a una settimana fa, il tasso di positività: oggi si attesta allo 1,02%, mentre venerdì scorso, 15 ottobre (con 102 e quasi 22900 tamponi, già 'effetto' dell'entrata dell'obbligo di green pass al lavoro), era pari allo 0,44%.

Nel bollettino odierno sono segnalati tre decessi. I nuovi casi sono 22 in provincia di Bari, 3 nella Bat, 30 nel Brindisino, 39 in provincia di Taranto. I numeri più alti in provincia di Foggia (60 casi) e in quella di Lecce (53). Tre casi riguardano residenti fuori regione.

Risale il numero degli attualmente positivi: oggi sono 2.160 (99 in più rispetto a ieri). I guariti raggiungono quota 262.141 (110 in più rispetto a ieri).

Si registra una discesa dei ricoveri: oggi sono complessivamente 143 (otto in meno rispetto a ieri), di cui 127 nei reparti di area non critica (-5) e 16 in terapia intensiva (-3).

Il bollettino odierno è consultabile a questo link