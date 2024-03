Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto, nella serata di domenica 3 marzo, lungo via Tenente Cesare Suglia, nel quartiere Japigia di Bari. Si tratta di una persona di 72 anni.

Sul posto sono giunte le Volanti della Polizia e il personale del 118. In base ai primi rilievi, l'uomo sarebbe morto per cause naturali.