Cantiere infinito sulla Statale 172 'dei Trulli': "L'assessora Maurodinoia assicuri la chiusura dei lavori entro settembre"

Un cantiere aperto da anni, un percorso stradale pericoloso che ha causato un serie inquietanti di incidenti. L'adeguamento della Statale 172 che collega la provincia di Bari con Taranto torna ad essere oggetto anche della polemica politica regionale. "Le vicende che, da anni, tengono in ostaggio la Statale 172 hanno di fatto, generato un gravissimo disservizio ai cittadini - scrive, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini - Si tratta infatti, di una via tra le più importanti della regione per la viabilità dei residenti, dei turisti e per lo sviluppo economico perché, partendo da Gioia del Colle giunge a Taranto passando per località di grande attrattiva come Turi, Putignano e i principali centri turistici della sud-est barese e della Valle d’Itria come Alberobello, Locorotondo e Martina Franca, collegando il mare Adriatico con lo Jonio".

Negli ultimi mesi, sull'importante arteria stradale, si sono verificati alcuni gravi sinistri: lo scorso 14 febbraio, nel tratto fra Casamassima e Turi, una donna rimase ferita in un violento scontro fra due auto. Il giorno precedente, all'altezza di Castellana Grotte, tre persone furono soccorse dopo l'impatto fra una vettura e un furgone. Lo scorso maggio, fra Fasano e Locorotondo, un giovane motociclista perse la vita".

"Ricordo che l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia, sulla 172, lo scorso novembre fece sapere che la perizia di variante, attesa già da gennaio dell’anno 2022, era stata approvata ed era stata notificata all’impresa che sta eseguendo i lavori. Ma questa variante comportava, di fatto, un ulteriore ritardo del completamento dei lavori, facendolo slittare al 25 agosto del 2024. Quindi alla fine della prossima estate - dichiara Perrini - La strada, fondamentale per la viabilità della Valle d’Itria, doveva essere consegnata nel 2020, siamo nel 2024 e francamente spero che il prossimo 25 agosto il cantiere sia tolto. Intanto, va sottolineato che, seppure si rispettassero i tempi, quella che ci aspetta sarà l’ennesima estate di caos e disagi per gli automobilisti e turisti. Ma il mio realismo mi porta a fare una domanda: siamo sicuri che quella del 2024 sarà l’ultima estate? Per questo motivo ho sollecitato un sopralluogo con l’assessore Maurodinoia e l’ingegnere dell’Anas Vincenzo Marzi, per fare davvero chiarezza sui tempi per la fine lavori".