Operatrice positiva al Covid, chiude asilo nido a Bari

Un'operatrice risulta positiva al tampone per il Coronavirus, scatta la chiusura della scuola. Il caso è relativo - come riporta Repubblica - all'asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria 'Flyfamily' a Bari, con sede nelle vicinanze dell'aeroporto. La notizia è confermata all'Ansa da fonti sanitarie.

La positività al Covid dell'operatrice (già in isolamento fiduciario) ha subito fatto scattare le misure di prevenzione. E' stata disposta la sospensione delle attività per consentire la sanificazione della struttura, gestita da una cooperativa. La Asl ha avviato le previste indagini epidemiologiche per ricostruire i contatti.

La nota dell'Asl

Il Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari, come indicato in una nota, ha attivato le procedure di sorveglianza epidemiologica e contact tracing in una scuola materna paritaria a Bari, in seguito alla verifica di un caso positivo al Sars - Cov- 2. "In via precauzionale sono stati disposti la chiusura della struttura e l’isolamento fiduciario dei contatti stretti in modo tale da evitare possibili nuovi contagi. Saranno effettuati tamponi su 21 operatori del corpo docente e non della scuola. Sono in corso indagini per individuare origine del contagio e fattori di rischio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto Fb Fly Family)