"Il Bellavista chiude, la nostra società di pallavolo senza più palestra: aiutateci a trovare un'altra struttura"

"Cosa vorresti per Natale? Una palestra". Nel video, realizzato nei giorni scorsi dalle atlete della Asd Tris e postato sui social, la risposta si ripete sempre uguale. Così, attraverso i social, la società ha voluto sollevare l'attenzione sulla vicenda che, dall'inizio del nuovo anno, la vedrà senza più un luogo per allenamenti e partite.

"Le due settimane di chiusura ad ottobre sono state solo un'anteprima. Adesso, invece, si fa sul serio: il Bellavista chiude per noi e non abbiamo più una palestra", si legge nella didascalia che accompagna il video.

La chiusura della struttura, spiega a Baritoday una delle atlete, sarebbe stata comunicata a metà dicembre, per ragioni legate alle condizioni dell'impianto, "in attesa di poter cominciare i lavori di ristrutturazione" (il Bellavista dovrebbe rientrare nei lavori di Bari Costa Sud, ndr). "In virtù di tutto ciò, prevedibile da più tempo - spiega ancora - noi siamo rimaste senza palestra. Ma Bari è un problema considerato che molte palestre scolastiche sono cooptate da altri sport, pur non occupandole in tutti i pomeriggi e in tutte le ore disponibili". Di qui l'appello, lanciato attraverso il video, con la speranza di poter trovare al più presto un'alternativa.