Focolaio Covid in residenza per anziani ad Alberobello: 71 casi tra ospiti e personale. Scuole e uffici comunali chiusi per tre giorni

Focolaio Covid in una residenza per anziani di Alberobello. I casi sono stati registrati nella casa di cura 'Giovanni XXIII', come spiegato dal primo cittadino, Michele Longo, in un'intervista a TeleTrullo.

Immediati sono scattati i protocolli Asl, con tamponi a tappeto per ospiti e personale. I contagi finora accertati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, sono 71: 59 tra i pazienti (nella struttura sono presenti in tutto 62 anziani) e 12 operatori (su 22 dipendenti).

Intanto, nella serata di ieri, Longo ha emanato anche un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per tre giorni, dal 14 al 16 ottobre. La decisione - spiegano dal Comune di Alberobello - è stata presa "al fine di adottare misure di controllo e di prevenzione sanitaria anche attraverso sanificazioni dei plessi scolastici comunali". L’adozione di questo provvedimento "contribuisce per le autorità sia locali che sanitarie ad adottare accorgimenti e provvedimenti per contenere e prevenire la diffusione da Covid sul territorio comunale in quanto al momento è necessario salvaguardare la salute degli studenti nonché di tutto il personale docente e non docente, le famiglie, gli anziani". Lo stesso provvedimento di chiusura in via precauzionale è stato adottato anche per gli uffici comunali, in attesa del completamento delle attività di tracciamento dei contatti da parte della Asl.

(foto di repertorio Ansa)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

*Ultimo aggiornamento ore 12.20