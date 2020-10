Chiusura delle scuole pugliesi, il sindaco di Altamura non ci sta: "Decisione sbagliata, si mettono in difficoltà le famiglie"

Il sindaco di Altamura, Rosa Melodia, ha espresso la sua contrarietà alla decisione della Regione Puglia di chiudere per due settimane le scuole, in didattica a distanza (tranne gli asili) a partire da domani, con l'obiettivo di abbassare la curva dei conagi covid e di 'resettare' il sistema di tracciamento attualmente in pesante difficoltà per l'elevato numero di tamponi da eseguire.

Melodia ha spiegato la sua posizione nel corso di una diretta Facebook: "Non sono d'accordo. Meglio chiudere per 15 giorni tutto ma non le scuole. Le conseguenze saranno tantissime. Ci siamo attivati per mesi a organizzare le classi. Non è possibile dover mandare i ragazzi a casa da un giorno all'altro, mettendo in difficoltà le donne, più della metà della popolazione. I bambini li manderemo dai nonni? Altri invece andranno in giro",

La prima cittadina ha anche criticato l'Asl sulla gestione dei nuovi posti Covid al sesto dell'ospedale della Murgia: "Non mi piace il metodo che si sta usando" perché "non c'è stata alcuna condivisione con le amministrazioni di Altamura e Gravina. Questo non è concepibile: i sindaci devono essere informati su queste decisioni, essendo la massima autorità sanitaria comunale":

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, un appello ai cittadini, dopo aver adottato alcune decisioni antiassembramenti e all'indomani della manifestazione che si è svolta in città da parte di ristoratori, commercianti e titolari di centri fitness: "Il mio invito è quello di ridurre le uscite all'essenziale. Il mercato settimanale sarà dimezzato e rivisto nella sua composizione perché dobbiamo permettere che la tensostruttura possa lavorare la mattina. Ci sarà un cancello aperto in via Treviso per evitare intasamento in via Manzoni. La manifestazione di ieri sera, pur significativa nei contenuti è stata un assembramento. E' necessario prendersi la responsabilità di non mettere in difficoltà gli altri. Forse la leggerezza non ha fatto comprendere la difficoltà della situazione legata al virus".