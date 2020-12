Arrivate oltre 30mila dosi di vaccino in Puglia. Distribuzione in corso a Bari, dal Policlinico all'Istituto Tumori

Sono giunte nella Farmacia del Policlinico di Bari le dosi per cominciare, dopo l'antipasto del 27 dicembre, la vera e propria campagna vaccinale anti Covid nel capoluogo pugliese e in Puglia. Il tir della Dhl, scortato dalla Polizia Locale, ha raggiunto il grande ospedale barese. In tutto saranno 30420 le dosi del primo carico destinate alla Puglia.

I vaccini sono giunti dall'aeroporto di Roma Ciampino e da lì, attraverso i camion, hanno raggiunto altre zone della regione. Le dosi sono state collocate a -80 gradi nelle celle frigo della farmacia del Policlinico.

Domani, dunque, si comincerà con la somministrazione. Anche nell'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari è pronta la macchina organizzativa che consentirà la copertura vaccinale di 585 operatori sanitari, quasi l’85% del personale in servizio. Alle 10 di domani, invece, nell’ambulatorio del pre-ricovero, al primo piano dell’istituto, è in programma la somministrazione dei primi tre vaccini. A dare l’esempio, il direttore sanitario, il dottor Pietro Milella, il direttore della farmacia dell’istituto, la dottoressa Patrizia Nardulli, il direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie, dottor Vincenzo D’Addabbo. Seguiranno, sempre nella giornata di domani, altri 15 operatori, fra medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Dal 4 gennaio, poi, tutti i giorni, dalle 15 alle 18, si procederà alle altre somministrazioni. Si stima che il personale dell'Istituto e delle aziende esterne che operano nell'ospedale sarà coperto entro la seconda metà di gennaio.