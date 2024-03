I bambini disegnano 'i segnali del futuro': i cartelli creati dagli alunni baresi colorano parco 2 Giugno

Una segnaletica speciale, immaginata e creata dagli alunni dell’istituto comprensivo “Nicola Zingarelli-Anna Frank” di Bari, il prossimo 4 aprile comparirà tra i viali di Parco 2 Giugno. Sarà il momento conclusivo del progetto 'I segnali del futuro', promosso dall'associazione aMichi di Michele Visaggi.



L’iniziativa, presentata questa mattina a Palazzo di Città, ha preso forma tra i banchi di scuola lo scorso anno, grazie a un corso sulla sicurezza attraverso l’arte tenuto dall’associazione aMichi di Michele Visaggi Odv, che ha coinvolto 124 alunni di quarta elementare. Al termine del corso, ogni studente ha realizzato un elaborato e, tra questi, 14 sono stati selezionati e trasformati in veri e propri segnali stradali realizzati su forex.

All’incontro con la stampa hanno partecipato l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, il comandante della Polizia locale Michele Palumbo, la consigliera del II Municipio Alessandra Abbatescianni, il vicepresidente di aMichi di Michele Visaggi ODV Francesco Visaggi, le insegnanti Carla Diacono, Teresa Colella e Maria Antonietta Illuzzi dell’IC “Nicola Zingarelli-Anna Frank” e Andrea Sibillano di “Sii felice, sei a Bari”. Presente all’incontro anche un gruppo di alunni della scuola elementare Anna Frank e della scuola media Zingarelli, assieme agli apprendisti giornalisti del progetto “Zingarellinews”, il web magazine dell’istituto comprensivo.

Il prossimo 4 aprile, a partire dalle 17, i volontari arrederanno parco 2 Giugno con questi “segnali del futuro”. Insieme a loro ci saranno anche i ragazzi dell’IC “Nicola Zingarelli-Anna Frank”, che canteranno un pezzo rap ideato da loro stessi. Nel progetto, i bambini hanno dato spazio alla loro fantasia, arrivando a trasferire le loro emozioni in messaggi concreti, nel segno dell’attenzione alle regole e del senso civico.

“Questo è il decimo anno di collaborazione tra l'amministrazione comunale e l’associazione aMichi di Michele Visaggi, un viaggio lungo il quale questo lavoro comune è cresciuto tantissimo, sempre con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul rispetto delle regole alla guida e sull’importanza di salvaguardare la vita umana – ha sottolineato Paola Romano -. Dall’anno scorso abbiamo iniziato un percorso con la scuola “Zingarelli-Anna Frank” che vede protagonisti i ragazzi come creatori di messaggi per l’intera cittadinanza. I bellissimi e istruttivi segnali stradali creati da loro, che saranno esposti a parco 2 Giugno, ci aiuteranno a coinvolgere i più giovani per creare una cultura partecipata della conoscenza delle regole e della sicurezza. E’ un patto tra le generazioni a cui teniamo tanto, che crea capitale umano, affiancandosi alla fondamentale attività di prevenzione, e anche di sanzione, che svolge la Polizia locale”.

“Questo è un progetto davvero bellissimo, perché per la sicurezza stradale il ruolo delle sanzioni è fondamentale ma, accanto ad esse, è importante anche la prevenzione, iniziando proprio dalle scuole – ha proseguito Michele Palumbo -. I giovanissimi, poi, possono svolgere un ruolo prezioso, perché con entusiasmo riescono a trasmettere informazioni e messaggi su questi temi alle loro famiglie, quindi un’iniziativa come questa è importante non solo per l’educazione degli alunni, ma anche per quella degli adulti. Come Polizia locale siamo al fianco di tutte le iniziative che puntano a tenere alta l’attenzione e a rafforzare una cultura condivisa del rispetto delle regole”

“Ringrazio Paola Romano che da dieci anni è al nostro fianco, il comandante Michele Palumbo, la scuola “Zingarelli-Anna Frank”, Alessandra Abbatescianni e Andrea Sibillano di “Sii felice, sei a Bari”, che ci aiuta a diffondere il nostro messaggio e ci spinge sempre a essere positivi – ha dichiarato Francesco Visaggi -. aMichi di Michele Visaggi nasce 13 anni fa per fare sicurezza stradale attraverso l'arte, e quello che abbiamo presentato oggi è un progetto di cui siamo davvero orgogliosi. Qualcosa che è era nato come un evento circoscritto a una scuola, diviene ora arredo urbano per parco 2 Giugno, fruibile a tutti. E’ stato un bellissimo percorso, nel quale, partendo dalla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, abbiamo realizzato un prodotto finale che è diventato di tutta la comunità. Questi segnali, frutto della fantasia delle ragazze e dei ragazzi, creano un circolo virtuoso e ci aiutano a costruire senso civico”.

“Francesco Visaggi, assieme a tutta la sua associazione, ha una capacità straordinaria di creare coinvolgimento e di convogliare l’attenzione dei più giovani su temi importanti, educandoli a una guida consapevole e alla sicurezza – ha affermato Alessandra Abbatescianni -. Sono contenta che questa iniziativa parta dal nostro Municipio e mi piacerebbe, lancio un invito in questo senso a Francesco e a tutte e tutti, che questo progetto fosse portato anche nelle altre scuole del nostro territorio, per arrivare ad arredare non solo parco 2 Giugno ma anche tante altre zone della nostra città, per diffondere il più possibile questi messaggi di prevenzione e di consapevolezza.”

“Negli ultimi anni, come istituto scolastico, abbiamo avvertito la necessità di sensibilizzare alunne e alunni sull’educazione stradale e questo desiderio è divenuto realtà – hanno sottolineato le insegnanti Carla Diacono, Teresa Colella e Maria Antonietta Illuzzi -. Questo percorso ha portato alla creazione di 14 segnali stradali, con i quali i bambini, con gioia ed entusiasmo, hanno evidenziato parole e messaggi che ritenevano importanti. I segnali sono stati esposti nella nostra scuola primaria, per tutta la nostra comunità scolastica, e ora potranno essere fruiti anche da tante altre persone. E’ stata un’esperienza davvero bella per le alunne e gli alunni e anche per noi, perché il loro entusiasmo ci ha reso felici”.

“Questa è un’esperienza bellissima, che merita davvero di essere raccontata - ha concluso Andrea Sibillano -. Tramite le parole si possono fare tante cose, e il fatto che questi messaggi partano dai bambini rappresenta davvero un’esplosione di gioia e di bellezza clamorosa. E’ importante collocare questi segnali in un luogo come parco 2 Giugno, centrale nella vita della nostra città, all’interno di un progetto che è bello non solo per i temi che tratta ma anche perché lascia i più giovani liberi di sognare un mondo migliore, con la speranza che ognuno di noi, ogni giorno, faccia sempre anche solo un piccolo gesto per rendere Bari sempre più bella e più vivibile”.