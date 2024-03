'Giù le mani da Bari', Emiliano dal palco: "Decaro minacciato, lo portai dalla sorella del boss"

"È incominciata così l'antimafia di Decaro". Stanno scatenando una serie di polemiche e di commenti, alcune frasi pronunciate questa mattina dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dal palco della manifestazione 'Giù le mani da Bari'. Durante il suo intervento in piazza Ferrarese, il governatore ha raccontato un episodio riferito ai tempi in cui era sindaco di Bari e Decaro assessore della sua Giunta.

"Antonio un giorno bussa alla mia porta bianco come un cencio e mi dice 'vedi che sono stato a San Pietro, uno mi ha messo una pistola dietro una schiena' - ha raccontato Emiliano dal palco - Lui stava facendo i sopralluoghi per la zona ztl di Bari Vecchia. Io lo presi e in due andammo a casa della sorella di Antonio Capriati che era il boss di quel quartiere. E io le dissi 'vedi che questo mio assessore deve lavorare perché qui c'è il pericolo che i bambini possano essere investiti dalle macchine, quindi se ha bisogno di bere, se ha bisogno di assistenza, te lo affido".

"Mi ricordo che dopo pochi mesi andammo a sgombrare (e Decaro c'era) tutte le case dei Capriati che erano state confiscate a Piazza San Pietro - ha continuato Emiliano - e cominciò un cammino in cui non abbiamo mai criminalizzato il desiderio di queste persone di cambiare vita, anzi lo abbiamo aiutato. È rischioso applicare la Costituzione che dice che le pene devono essere rieducative, ma non abbiamo mai chiuso le porte e in tanti casi abbiamo fatto cose bellissime".

La registrazione dell'intervento di Emiliano dal palco è presente nella video-diretta trasmessa e pubblicata sulla pagina facebook di Antonio Decaro (le frasi di Emiliano sono pronunciate dal punto 1h 16m 50sec del vdeo).

Le frasi sono state commentate dal capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri, sul social network X: "Parole sconcertanti di Emiliano. Se i boss minacciano si va in Procura non a casa loro".

"Scusate, non posso crederci. Ma davvero sono state pronunciate queste parole? Da Michele Emiliano, un magistrato". Scrive su X, la parlamentare Rita Dalla Chiesa, postando il video della manifestazione di oggi a Bari