Ferrovie Sud Est, venerdì sciopero del personale: possibili ritardi per treni e autobus in tutta la regione

Personale in agitazione per cause organizzativo-gestionali interne all'azienda: con questa motivazione i sindacati pugliesi delle Ferrovie del Sud Est hanno proclamato uno sciopero di 4 ore per venerdì prossimo, 11 novembre, dalle 17 alle 21.

Hanno aderito alla manifestazione le sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, FaisaCisal e Usb. I treni e gli autobus potrebbero, pertanto, subire cancellazioni o variazioni. I viaggiatori potranno reperire informazioni sia sulla pagina web di Fse che tramite il numero verde messo a disposizione per l'assistenza dei clienti 800 079 090.