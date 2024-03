Torna libero il calciatore barese Luca Sasanelli, era ai domiciliari con l'accusa di stalking

Il calciatore barese Luca Sasanelli, attualmente in forza al Pescara, non è più agli arresti domiciliari. La Procura pugliese, secondo quanto riporta IlPescara, gli avrebbe notificato il divieto di dimora a Bari, città dove risiede la sua ex fidanzata. L'attaccante 20enne risultarebbe indagato proprio per atti persecutori nei confronti della donna.

Dopo aver chiarito ai magistrati gli aspetti del rapporto di coppia legati all'inchiesta, il ragazzo ieri è stato rimesso in libertà. Oggi ha partecipato agli allenamenti, a porte chiuse, del Pescara che prepara la sfida interna contro la Carrarese.

Sasanelli, riporta IlPescara, non sarà convocato per la gara di campionato in programma domenica prossima.