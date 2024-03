Linea ferroviaria fra Roma e Puglia, anticipata la riattivazione della tratta chiusa per frana: "Ripristinata l'8 aprile"

Si avvicina il ripristino completo del collegamento, sui binari, fra Roma e la Puglia. Sarà riattivata l’8 aprile la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia-Benevento, sospesa dallo scorso 12 marzo a causa di una frana che ha interessato un'area della regione campana. Oltre 70 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e Imprese Appaltatrici qualificate stanno lavorando senza sosta per ridurre i disagi e anticipare la riattivazione, prevista inizialmente per il 14 aprile.

"Cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico sono purtroppo una realtà che a volte coinvolge anche la rete ferroviaria - ha detto l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, Gianpiero Strisciuglio - Lo sforzo che stiamo facendo per ripristinare la circolazione tra Foggia e Benevento è senza eguali. Tecnici, operai e ingegneri hanno lavorato dal primo giorno con il massimo impegno".

Dopo le piogge dello scorso 12 marzo, a seguito di un’ispezione da parte del personale specializzato di Rfi, sono stati riscontrati dei movimenti franosi che hanno interessato la galleria Starza e che hanno causato un dissesto per circa 250 metri nel tratto Ariano Irpino-Montecalvo. È stata così decisa l'immediata l’interruzione della circolazione ferroviaria.

Gli ulteriori approfondimenti hanno evidenziato dei danneggiamenti a uno dei pozzi di areazione della galleria, oltre un dissesto localizzato dell’opera. Per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, quindi, sono stati rimossi i detriti presenti sulla sede ferroviaria e demoliti e poi ricostruiti dei brevi tratti del piedritto, i sostegni verticali dei binari

In galleria i tecnici stanno lavorando per proteggere la base del pozzo di areazione e procedere al successivo tombamento. Gradualmente si sta procedendo alla realizzazione di una parete di calcestruzzo armato alla base del pozzo, in modo da isolare e proteggere il sedime ferroviario. Contestualmente proseguono le attività necessarie al monitoraggio geologico, anche mediante l’istallazione di sensori ad ampio spettro.

"Apprendiamo con soddisfazione, dopo una fruttuosa telefonata con l’Ad di Rfi Giampiero Strisciuglio, che la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia–Benevento sarà riattivata l’8 aprile. Rete Ferroviaria Italiana e le Imprese Appaltatrici hanno lavorato senza sosta per ridurre i disagi e anticipare la riattivazione, prevista inizialmente per il 14 aprile - ha dichiarato il presidente della Regione, Michele Emiliano - Chiediamo ancora un po’ di pazienza a chi deve spostarsi per le festività pasquali, ma è importante che quello che è stato un vero e proprio isolamento ferroviario per la Puglia verrà risolto prima dei tempi previsti grazie all’impegno di tutti".

"Abbiamo seguito la vicenda della frana sulla linea Foggia-Benevento sin dal primo istante poiché ha interessato in maniera molto seria i trasporti da e per la Puglia - ha detto l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia - Un evento imprevedibile che è stato affrontato e risolto prontamente da RFI, che ringrazio, così come ringrazio le aziende di trasporto ferroviario e Ita Airways per aver cercato di sopperire ai disagi per i viaggiatori con proposte sostitutive e alternative".