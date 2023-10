Inseguimento sulla strada tra Giovinazzo e Santo Spirito: Carabinieri recuperano auto rubata

Un inseguimento tra un'auto rubata e una pattuglia dei Carabineri: è quanto accaduto alla periferia di Giovinazzo, lungo una strada in direzione Bari Santo Spirito. I militari hanno intercettato, nel senso opposto di marcia, un'auto nera spinta ad alta velocità da una vettura di grossa cilindrata.

Di lì è scattato un inseguimento verso la rampa d'accesso alla Ss 16 bis, terminato con l'abbandono del mezzo da parte dei fuggitivi dopo aver urtato un palo della luce. Solo per un caso il carabiniere alla guida della pattuglia non ha impattato contro l'auto. Il veicolo recuperato dai Carabinieri è risultato rubato poco prima in zona ed è stato pontamente restituito al legittimo proprietario.