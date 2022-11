Inchiesta 'Valenza', Nicola Canonico torna in libertà

Nicola Canonico torna libero. Il provvedimento di revoca dei domiciliari è stato notificato questa mattina all'imprenditore, attuale presidente del Calcio Foggia 1920 ed ex consigliere regionale, arrestato lo scorso 26 ottobre insieme all'ex consigliera comunale di Bari Francesca Ferri e al compagno di lei, nell'ambito di un'inchiesta su un presunto voto di scambio a Bari in occasione delle elezioni amministrative 2019. In conseguenza a un errore di notifica della fissazione dell'udienza dinanzi al Riesame, cui la difesa aveva presentato ricorso per chiedere la scarcerazione, è stata dichiarata l’inefficacia del provvedimento cautelare e per Canonico, difeso dall'avvocato Michele Laforgia, è stata conseguentemente ordinata la rimessione in libertà.