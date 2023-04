Scontro tra auto sulla provinciale: muore donna nel Barese, due feriti

Incidente mortale nella notte sulla provinciale che collega Corato a Trani. Una donna ha perso la vita nell'impatto tra due auto, avvenuto all'altezza di Corato.

Per cause in corso di accertamento, le due vetture - una Volkswagen e una Fiat Punto - si sono scontrate. Trasportata in ospedale, la donna, una 63enne originaria di Corato, è purtroppo successivamente deceduta. Feriti e trasportati in ospedale il marito della vittima, con lei in auto, e l'uomo alla guida dell'altro mezzo coinvolto. Al momento non si conoscono le loro condizioni. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, ai quali sono affidati gli accertamenti sull'accaduto.

Si registra dunque un'altra vittima sulle strade del Barese, dopo il terribile incidente costato la vita, alcuni giorni fa, a quattro giovani di Bitonto.