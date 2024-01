Incidente stradale sulla Statale 16 fra le uscite San Paolo e Stanic: muore un automobilista 50enne

Diventa tragico il bilancio dell'incidente avvenuto questo pomeriggio verso le 14 sulla Statale 16 a Bari, all'altezza dello svincolo per Decathlon: un uomo di circa 50 anni ha perso la vita. Nel sinistro sarebbero coinvolti, spiega l'Anas, un mezzo pesante, un autocarro e una autovettura. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Bari, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, scesa dalla vettura per verificare i danni in seguito ad un tamponamento con un altro veicolo, sarebbe stato travolta da un mezzo pesante che sopraggiungeva sul tratto di strada. Le Forze dell''Ordine sono impegnate nei rilievi e negli accertamenti tecnici per definire l'esatta dinamica dell'episodio.

"Il sinistro, avvenuto al km799,200 - sottolinea l'Anas - Per consentire le operazioni di soccorso, rilievi e di rimozione dei mezzi, il traffico viene lungo la corsia di emergenza in direzione sud con segnalazioni il loco. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, le Forze dell’Ordine ed il 118 per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza il prima possibile".