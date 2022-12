Tragico schianto auto-bus nel Barese, muoiono tre ragazzi. Il dolore per Michele, Elisa e Sara: "Oggi un giorno molto triste"

Avevano 21, 19 e 25 anni i tre giovani (un ragazzo e due ragazze) morti la sera di domenica, 11 dicembre, in un tragico incidente sulla statale 96 all'altezza di Modugno. Il terribile impatto ha coinvolto l'auto, una Mini Cooper, a bordo della quale i tre viaggiavano come passeggeri, e un pullman, condotto da un 65enne. In corso di accertamento le cause dello scontro, avvenuto, secondo quanto appreso, in prossimità di un'area di servizio.

Il terribile incidente è costato la vita al 21enne Michele Traetta, residente a Toritto, alla 19enne barese Sara Grimaldi e a Elisa Buonsante, 25 anni, di Mola. Le due ragazze, inizialmente soccorse e trasportate in ospedale in gravissime condizioni, sono decedute successivamente. Un quarto ragazzo sarebbe rimasto gravemente ferito, mentre non avrebbe riportato gravi lesioni il conducente della vettura.

"Oggi è un giorno triste per Toritto, molto triste - scrive sulla sua pagina Fb il primo cittadino, Pasquale Regina - Vicinanza mia e dell'amministrazione comunale alle famiglie coinvolte". A rivolgere un pensiero alla vittime e alle loro famiglie anche Nicola Bonasia, sindaco di Modugno, cittadina alle cui porte si è verificato l'incidente: "Ancora un grave incidente stradale ha coinvolto tragicamente tre ragazzi alle porte della nostra città. Una notizia che sconvolge, che lascia senza parole. Alle loro famiglie, ad amici e conoscenti il cordoglio e il conforto dell'intera comunità".

Sul luogo del tragico incidente, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri. Accertamenti sono in corso per far luce sull'accaduto.