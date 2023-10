Ragazzo di 17 anni morto a Mola dopo incidente, il dolore del sindaco: "Lutto cittadino" nel giorno dei funerali di Anthony

Sarà osservato il lutto cittadino, a Mola di Bari, nel giorno dei funerali di Anthony Innamorato, il ragazzo di 17 anni morto nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 ottobre a seguito di un incidente avvenuto nel centro a pochi km dal capoluogo pugliese.

Il giovane viaggiava a bordo di una moto guidata da un conoscente (gravemente ferito dopo l'incidente) quando, per cause non ancora accertate, il mezzo si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica dello schianto indagano i carabinieri.

L'incidente ha scosso la comunità molese. In un messaggio su Facebook, il sindaco Giuseppe Colonna ha espresso il cordoglio della città per il tragico accaduto: "In questo momento di profondo dolore - scrive -, non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra tristezza. Tutta la Comunità di Mola si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Anthony. Che il nostro abbraccio e la nostra vicinanza possano giungervi con forza in questo momento così difficile".

Il 17enne frequentava l'ultimo anno all'istituto Panetti-Pitagora di Bari. La scuola, in un post sui social, ha manifestato il dolore per la morte di Anthony: "La nostra comunità è semplicemente devastata - si legge - ; guardare al futuro, alla fine dell'anno, agli esami, per tutti noi (studenti e docenti) in questo momento è impossibile. Siamo disarmati davanti a questa tragedia, e non possiamo fare altro che stringerci intorno alle famiglie dei nostri alunni, dei nostri figli" auspicando che l'altro ragazzo ferito, attualmente ricoverato in gravi condizioni, possa salvarsi.