Incidente sull'estramurale Capruzzi a Bari: scontro tra monopattino e bus, un ferito in codice rosso

Una persona alla guida di un monopattino è rimasta ferita, questo pomeriggio, a seguito di un incidente avvenuto con un bus di linea a Bari. Lo scontro si è verificato all'incrocio tra l'estramurale Capruzzi e viale Unità d'Italia.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso 'per dinamica' al Policlinico di Bari. Sul posto, oltre a personale del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. In corso accertamenti sulle modalità dello scontro.