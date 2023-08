Scontro fra moto e auto alla periferia di Grumo, salgono a due le vittime: morto un 49enne di Toritto

Si aggrava il terribile bilancio dell'incidente avvenuto ieri sulla strada che collega Grumo Appula a Mellitto. Dopo la morte di un motociclista 25enne, nella notte è deceduto anche un 49enne di Toritto, che viaggiava a bordo del mezzo del centauro. Entrambe le vittime sono di Toritto.

Il 49enne, secondo quanto riportato dall'Ansa, era stato ricoverato in gravi condizioni nel Policlinico di Bari. Durante la notte, l'uomo è spirato. Il sinistro sarebbe stato causato dallo scontro fra la motocicletta ed un suv. Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi coinvolti viaggiavano in direzioni opposte. Fra i passeggeri dell'auto, un uomo ha riportato ferite lievi. Nei momenti successivi all'impatto, sono giunti sul luogo i Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale di Grumo e i Vigili del Fuoco. I militari dell'Arma indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.