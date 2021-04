Auto contromano, incidente mortale sulla statale 16: traffico bloccato in direzione Bari

Traffico bloccato sulla SS16, direzione Bari a causa di un incidente mortale avvenuto in provincia di Brindisi.

A causare la morte di due anziani, come riporta Brindisireport, stando alle prime ricostruzioni, è stato l'ingresso contromano in tangenziale di un veicolo, che ha poi impattato con un secondo mezzo. Sul luogo dell'incidente, al chilometro 858,600 nel comune di Fasano, sono intervenuti il personale dell'Anas, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per gestire la viabilità. Il traffico in direzione Bari è al momento deviato nello svincolo 'Fasano Savelletri Centro Commerciale'.

(foto Brindisireport)