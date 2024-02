Incidente in via Podgora a Bari, sei auto coinvolte: strada bloccata

Un incidente si è verificato questa mattina attorno alle 11 in via Podgora, nel quartiere Carrassi di Bari: sei lei vetture danneggiate nello scontro, molte delle quali parcheggiate in precedenza lungo la strada.

Non si segnalano persone ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la viabilità. Da chiarire le cause dell'incidente. Momentaneamente bloccato l'accesso alla strada dopo l'intersezione con via Premuda.