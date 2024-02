Inchiesta sulle infiltrazioni mafiose a Bari, in Amtab arriva l'Amministratore Giudiziario: "Affiancherà management aziendale"

"L’Amministratore Giudiziario è chiamato ad eseguire le direttive del Tribunale, supervisionando l’attività di impresa ed il suo corretto adempimento. Lo stesso quindi, affiancherà e non sostituirà il management aziendale". Lo precisano i vertici dell'Amtab in seguito al provvedimento che ha colpito l'azienda nell'ambito dell'inchiesta per infiltrazioni mafiose nel tessuto politico ed economico di Bari.

Amtab precisa che "la sua Governance che non risulta indagata" e sottolinea come "la misura ha l’obiettivo di legge di sostenere e garantire la continuità aziendale e la tutela del personale; l'Amministratore Giudiziario è chiamato ad eseguire le direttive del Tribunale, supervisionando l’attività di impresa ed il suo corretto adempimento".

"L’Azienda Mobilità e Trasporti Bari spa - si legge in una nota dell'azienda - unitamente alla sua Governance continua ad essere pienamente operativa, garantendo la regolare fornitura dei servizi. In merito ai fatti ricostruiti nel provvedimento, l’Azienda supporterà l’azione dell’Autorità Giudiziaria, al fine di chiarire e risolvere le criticità emerse, presuntivamente riferibili a quattro dipendenti dei circa 800 in organico, nella totale certezza e fiducia riposta

nell’autorità stessa".