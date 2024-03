Frasi su accordi con Decaro, infondate le dichiarazioni del pentito: il gip archivia

Il collaboratore di giustizia avrebbe parlato di un presunto incontro, avvenuto 14 anni fa alla presenza anche del sindaco, in cui avrebbe promesso il suo appoggio elettorale in cambio di posti di lavoro. I magistrati non hanno trovato alcun riscontro dell'episodio