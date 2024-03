Quasi completati i lavori nella palestra della scuola Verga a Japigia: nuova pavimentazione e interventi sulle luci

Sono in dirittura d'arrivo i lavori straordinari di manutenzione nella palestra dell'istituto Verga del quartiere Japigia. Gli interventi, come spiega il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, che ha effettuato un sopralluogo in mattinata, hanno interessato la pavimentazione. Altri lavori hanno riguardato anche l'illuminazione esterna della palestra e la sistemazione della pensilina di ingresso.



"I lavori straordinari - spiega Leonetti - si concluderanno oggi e, dopo questa settimana di stop, tutti gli atleti potranno tornare a divertirsi e a stare insieme".