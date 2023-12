Lavori di manutenzione straordinaria di Aqp: chiuso un tratto di piazza Giulio Cesare

Per consentire alcuni lavori di manutenzione straordinaria da parte di Acquedotto pugliese, a partire dalle 14 di domani, martedì 5 dicembre, e fino alle 18.00 di giovedì 7 dicembre è istituita l’interdizione al transito veicolare su piazza Giulio Cesare in corrispondenza di via Scipione l’Africano.

Di conseguenza, Amtab ha previsto alcune variazioni di percorso da inizio servizio del 5 a fine servizio del 7 dicembre, per le linee 10, 11, 11/, 27 e 35.

Linea 10: in direzione Polivalente: i bus giunti su via Orazio Flacco impegneranno a destra la complanare della rotatoria di piazza Giulio Cesare, via Scipione l’Africano con ripresa del percorso ordinario; in direzione Parco Domingo: i bus giunti su via Scipione l’Africano impegneranno a destra la complanare della rotatoria di piazza Giulio Cesare, via Orazio Flacco con ripresa del percorso ordinario.

Linee 11 e 11/: in direzione Loseto: i bus giunti su via Giulio Petroni proseguiranno sulla stessa via con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno da via Lembo, via Scipione l’Africano, via Pasubio); in direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 27: in direzione Piscine Comunali: i bus giunti su via Scipione l’Africano impegneranno a destra la complanare della rotatoria di piazza Giulio Cesare, via Salandra con ripresa del

percorso ordinario; in direzione Parco Domingo: i bus giunti su piazza giulio Cesare proseguiranno per via Campione, via Lembo via Giulio Petroni con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno da via Scipione l’Africano, via Pasubio).

Linea 35: in partenza da Piazza Giulio Cesare: i bus in partenza dal capolinea proseguiranno per via Campione, via Lembo via Giulio Petroni con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno da via Scipione l’Africano, via Pasubio).

Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’azienda vista la naturale soppressione di alcune fermate ha predisposto l’istituzione di una fermata provvisoria su via Giulio Petroni nei pressi del civico 12/F. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.