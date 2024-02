Lavori nella stazione di Polignano: scattano modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Barletta-Fasano

Dal 3 al 17 marzo sono previste alcune modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Barletta-Fasano. Le variazioni, che interesseranno alcuni convogli regionali, sono legate - come spiega Trenitalia in una nota - a lavori infrastrutturali a cura di Rfi che verrano eseguiti nella stazione di Polignano a Mare.

"Per consentire gli interventi alcuni treni in circolazione sulla tratta Barletta-Fasano partiranno e arriveranno a Mola di Bari mentre altri, in circolazione sulla linea Bari-Lecce, effettueranno la fermata straordinaria nella stazione di Polignano a Mare".

Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni, sul sito e sull’App di Trenitalia