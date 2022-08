Maltempo e pioggia su Bari, scatta il divieto di balneazione a Pane e Pomodoro

Scatta nuovamente il divieto di balneazione a Pane e Pomodoro. Come già accaduto a fine luglio, sarà un weekend senza bagni sulla spiaggia cittadina. Come accade in occasione di ogni forte pioggia, anche il temporale che nel tardo pomeriggio ha interessato la città ha fatto tracimare la condotta Matteotti, provocando lo sversamento delle acque nere in mare e facendo scattare quindi, come comunicato dalla Polizia locale, il provvedimento di stop alla balneazione, in attesa delle analisi che, come di consueto, saranno eseguite dall'Arpa.