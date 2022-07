Stop ai bagni a Pane e Pomodoro: dopo il forte temporale su Bari arriva il divieto di balneazione

Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro scatta il divieto di balneazione. Uno stop ai bagni ricorrente in caso di forti precipitazioni, come quelle che nella serata di ieri, sabato 30 luglio, hanno interessato la città di Bari, facendo tracimare la condotta Matteotti e comportando lo sversamento di liquami in mare.

Stamattina è scattato dunque il provvedimento, con il relativo posizionamento delle transenne sulla spiaggia: lo stop resterà in vigore, come avverte la Polizia locale, "fino all'esito delle analisi delle acque da parte di Arpa Puglia", che certificheranno il rientro dei valori nella norma.